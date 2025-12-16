Писториус осторожно оценил возможность развертывания европейских войск в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник высказал осторожное мнение о возможной роли европейских вооруженных сил в Украине, отметив, что многое будет зависеть от Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Писториус сказал, что он в целом поддерживает идею развертывания европейских войск в Украине, но отметил, что не участвовал в последних переговорах по этому вопросу между европейскими лидерами.

Он указал на нерешенные вопросы, в частности, потребует ли развертывание немецких войск одобрения парламента Германии, а также вопросы командования и контроля, такие как "под чьим командованием, что происходит, где и в каких пределах".

"На этом этапе речь идет о том, что европейцы – вполне естественно – берут на себя обязательства разделить ответственность и участвовать в переговорах о дальнейшем развитии событий", – сказал глава Минобороны Германии.

На вопрос, какой вклад в этот процесс может внести Бундесвер, Писториус сказал: "Когда Путин скажет, как он хочет действовать, тогда мы увидим, что это может означать в деталях".

Его комментарии прозвучали на следующий день после встречи европейских лидеров в Берлине, на которой было предложено сформировать силы защиты для обеспечения возможного перемирия в Украине.

В совместном заявлении говорится, что силы под руководством Европы, при поддержке США, будут поддерживать вооруженные силы Украины и обеспечивать безопасность воздушного пространства и морских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил, что в обсуждениях гарантий безопасности для Украины происходит "серьезное движение вперед".

Он также рассказал, что видел наработки по проекту гарантий безопасности для Украины, которые "выглядят неплохо, хотя это и первый драфт".