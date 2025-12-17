Трамп планирует объявить режим Мадуро "террористическим" и анонсировал блокаду танкеров

Президент США Дональд Трамп 16 декабря заявил, что объявил "террористическим" режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и введет "блокаду" подсанкционных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что режим Мадуро объявлен иностранной террористической организацией "за кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, наркоторговлю и контрабанду людей".

Также анонсировал "тотальную блокаду" подсанкционных танкеров, следующих из или в порты Венесуэлы.

"Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, которую когда-либо в своей истории собирали США. Она будет только увеличиваться, и шок для них будет чем-то невиданным – пока они не вернут США всю нефть, землю и другие украденные у нас активы", – заявил Трамп.

29 ноября Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства".

Этому предшествовали многочисленные удары США по судам у берегов Венесуэлы, которые они считают связанными с наркоторговлей.

На прошлой неделе США взяли под контроль нефтяной танкер Венесуэлы, а Трамп не исключил, что США перейдут к "наземным действиям" на территории Венесуэлы. Также США объявили новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Мадуро и владельцев танкеров.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Мадуро убежище на фоне давления США.

Читайте также Наркотрафик или карибская нефть: почему на самом деле США бьют по судам у Венесуэлы