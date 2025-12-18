В обращении к нации Трамп раскритиковал Байдена, но не упомянул Украину

В обращении к нации президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, заявив, что "унаследовал беспорядок", однако не упомянул о войне России против Украины и ситуации с Венесуэлой.

Его слова цитирует "Европейская правда".

Трамп перечислил целый список жалоб на эпоху Байдена, описывая "открытые" границы, "мужчин, которые играют в женских видах спорта", преступность, "худшие торговые соглашения, которые когда-либо заключались", и "больную и коррумпированную" федеральную власть.

"Одиннадцать месяцев назад я унаследовал беспорядок. И я его исправляю", – заявил он.

Он подчеркнул, что раскритиковал политиков, которые руководили США "в течение последних четырех".

"В течение последних четырех лет Соединенными Штатами руководили политики, которые боролись только за инсайдеров, нелегальных иммигрантов, карьерных преступников, корпоративных лоббистов, заключенных, террористов и, прежде всего, иностранные государства, которые пользовались нами на уровне, которого раньше не было", – отметил американский лидер.

Однако после возвращения Трампа в Белый дом, по его словам, все стало лучше.

"За несколько коротких месяцев мы перешли от худшего к лучшему", – добавил Трамп.

В обращении Трамп упомянул и об урегулировании войн и в очередной раз напомнил, что "восстановил американскую силу", а также "урегулировал восемь войн за 10 месяцев".

В то же время в своем обращении американский лидер не упомянул о войне России против Украины и переговорных процессах между сторонами при посредничестве США. Также он не сказал о ситуации с Венесуэлой и блокадой ее судов, о которой американский президент объявил накануне.

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Стивен Виткофф и его зять Джаред Кушнер провели многочасовые переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах.

По данным СМИ, во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер оказывали давление на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.