Президент Литви пояснив, що може зменшити напругу довкола суспільного мовника

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до деескалації напруженості, що наростає через запропоновані поправки до закону, який регулює діяльність громадського мовника LRT.

Про це він заявив після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

На думку Науседи, повне оновлення керівництва LRT може зняти напруженість і унеможливити поспішні законодавчі зміни.

"Якщо конфлікт зайшов так далеко, що немає шляху назад до вихідної точки, то Рада LRT повинна піти у відставку в повному складі, а також адміністрація – генеральний директор та її заступник. Тоді ми сформуємо нову Раду LRT за участю всіх відповідальних за це інституцій, оголосимо новий конкурс, у якому зможуть взяти участь усі громадяни Литви", – сказав він.

Також президент країни наголосив, що суперечка загострилася після того, як Рада LRT почала активно виконувати свої статутні функції з нагляду, контролю та стратегічного планування.

"Доки Рада LRT була лише додатком до адміністрації, конфліктів не було. Але коли вона почала виконувати функцію, яка є нормальною для будь-якої бізнес- або політичної організації, – а саме нагляд і контроль за управлінням, – почали виникати конфлікти", – зауважив він.

Він також критично ставиться до спроб опозиції затягнути прийняття закону, подаючи абсурдні поправки, такі як включення кота в процес прийняття рішення про звільнення голови LRT. Він назвав це "гібридною атакою на Литву".

"Чесно кажучи, більше немає потреби відправляти повітряні кулі до Литви – литовці організовують гібридну атаку проти самих себе. І це не на нашу користь", – додав Науседа.

Минулого тижня Сейм схвалив поправки до закону, які спростили б звільнення керівника LRT. Керівні партії також запросили термінову процедуру, яка виключає отримання висновку про оцінку впливу і означає, що поправки будуть прийняті до Різдва.

У разі ухвалення поправок, які підтримують соціал-демократи, "Зоря Німану" і "селяни-зелені", керівника LRT могло б звільнити таємне голосування, меншим числом голосів і на підставі двох критеріїв: якщо керівник неналежним чином виконує свої функції і якщо рада не затверджує річний звіт про діяльність.

Ці поправки критикують як литовські, так і міжнародні організації, а також юристи, однак керівна більшість на це не реагує.

Опозиція раніше заявляла, що має намір вдатися до філібастерства – парламентської тактики, що полягає у використанні тривалих дебатів і процедурних пропозицій для затримки або блокування прийняття законодавства.

На тлі цього у столиці Литви Вільнюсі 17 грудня ввечері поновився протест проти поправок до законодавства, у яких вбачають загрозу для незалежності суспільного мовника LRT.

9 грудня на площі Незалежності перед Сеймом проти проєкту протестували до 10 тисяч людей. Єврокомісія попросила у Литви роз’яснень щодо змісту поправок до законодавства, які спростять заміну керівника суспільного мовника.

17 грудня у Литві на тлі інтенсивних дебатів довкола резонансного законодавства про LRT Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.