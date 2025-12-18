Президент Литвы объяснил, что может снизить напряжение вокруг общественного вещателя

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к деэскалации напряженности, нарастающей из-за предложенных поправок в закон, регулирующий деятельность общественного вещателя LRT.

Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По мнению Науседы, полное обновление руководства LRT может снять напряженность и сделать невозможным поспешные законодательные изменения.

"Если конфликт зашел так далеко, что нет пути назад к исходной точке, то Совет LRT должен уйти в отставку в полном составе, а также администрация – генеральный директор и ее заместитель. Тогда мы сформируем новый Совет LRT с участием всех ответственных за это институтов, объявим новый конкурс, в котором смогут принять участие все граждане Литвы", – сказал он.

Также президент страны подчеркнул, что спор обострился после того, как Совет LRT начал активно выполнять свои уставные функции по надзору, контролю и стратегическому планированию.

"Пока Совет LRT был лишь приложением к администрации, конфликтов не было. Но когда он начал выполнять функцию, которая является нормальной для любой бизнес- или политической организации, – а именно надзор и контроль за управлением, – начали возникать конфликты", – отметил он.

Он также критически относится к попыткам оппозиции затянуть принятие закона, подавая абсурдные поправки, такие как включение кота в процесс принятия решения об увольнении главы LRT. Он назвал это "гибридной атакой на Литву".

"Честно говоря, больше нет нужды отправлять воздушные шары в Литву – литовцы организуют гибридную атаку против самих себя. И это не в нашу пользу", – добавил Науседа.

На прошлой неделе Сейм одобрил поправки к закону, которые упростили бы увольнение руководителя LRT. Правящие партии также запросили срочную процедуру, которая исключает получение заключения об оценке воздействия и означает, что поправки будут приняты до Рождества.

В случае принятия поправок, которые поддерживают социал-демократы, "Заря Немана" и "крестьяне-зеленые", руководителя LRT могло бы уволить тайное голосование, меньшим числом голосов и на основании двух критериев: если руководитель ненадлежащим образом выполняет свои функции и если совет не утверждает годовой отчет о деятельности.

Эти поправки критикуют как литовские, так и международные организации, а также юристы, однако правящее большинство на это не реагирует.

Оппозиция ранее заявляла, что намерена прибегнуть к филибастерству – парламентской тактике, заключающейся в использовании длительных дебатов и процедурных предложений для задержки или блокирования принятия законодательства.

На фоне этого в столице Литвы Вильнюсе 17 декабря вечером возобновился протест против поправок в законодательство, в которых видят угрозу для независимости общественного вещателя LRT.

9 декабря на площади Независимости перед Сеймом против проекта протестовали до 10 тысяч человек. Еврокомиссия попросила у Литвы разъяснений относительно содержания поправок в законодательство, которые упростят замену руководителя общественного вещателя.

17 декабря в Литве на фоне интенсивных дебатов вокруг резонансного законодательства о LRT Сейм смог принять поправку, где упоминается кот одной из депутаток.