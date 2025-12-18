Науседа зіштовхнувся з протестами у Брюсселі через зміни закону про суспільного мовника

Президент Литви Гітанас Науседа, який прямував зі свого готелю до Європейської ради у Брюсселі, зіштовхнувся з протестами проти поправок до закону щодо мовника LRT.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Протестувальники тримали плакати з написом "Руки геть", а надувна фігура з обличчям лідера країни майоріла на вітрі.

Також учасники протесту тримали плакати з гаслами "Президент без хребта" і "Корона не важка, коли у тебе є хребет".

Варто зауважити, що по прибуттю до Євроради Науседа закликав до деескалації напруженості, що наростає через запропоновані поправки до закону, який регулює діяльність громадського мовника LRT, а також зазначив, що повне оновлення керівництва LRT може зняти напруженість і унеможливити поспішні законодавчі зміни.

Минулого тижня Сейм схвалив поправки до закону, які спростили б звільнення керівника LRT. Керівні партії також запросили термінову процедуру, яка виключає отримання висновку про оцінку впливу і означає, що поправки будуть прийняті до Різдва.

У разі ухвалення поправок, які підтримують соціал-демократи, "Зоря Німану" і "селяни-зелені", керівника LRT могло б звільнити таємне голосування, меншим числом голосів і на підставі двох критеріїв: якщо керівник неналежним чином виконує свої функції і якщо рада не затверджує річний звіт про діяльність.

На тлі цього у столиці Литви Вільнюсі 17 грудня ввечері поновився протест проти поправок до законодавства, у яких вбачають загрозу для незалежності суспільного мовника LRT.

9 грудня на площі Незалежності перед Сеймом проти проєкту протестували до 10 тисяч людей. Єврокомісія попросила у Литви роз’яснень щодо змісту поправок до законодавства, які спростять заміну керівника суспільного мовника.

17 грудня у Литві на тлі інтенсивних дебатів довкола резонансного законодавства про LRT Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.