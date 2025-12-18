Науседа столкнулся с протестами в Брюсселе из-за изменений закона об общественном вещателе

Президент Литвы Гитанас Науседа, который направлялся из своего отеля в Европейский совет в Брюсселе, столкнулся с протестами против поправок к закону о вещателе LRT.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Протестующие держали плакаты с надписью "Руки прочь", а надувная фигура с лицом лидера страны развевалась на ветру.

Также протестующие держали плакаты с лозунгами "Президент без хребта" и "Корона не тяжелая, когда у тебя есть хребет".

Стоит заметить, что по прибытию в Евросовет Науседа призвал к деэскалации напряженности, нарастающей из-за предложенных поправок в закон, регулирующий деятельность общественного вещателя LRT, а также отметил, что полное обновление руководства LRT может снять напряженность и сделать невозможным поспешные законодательные изменения.

На прошлой неделе Сейм одобрил поправки к закону, которые упростили бы увольнение руководителя LRT. Правящие партии также запросили срочную процедуру, которая исключает получение заключения об оценке воздействия и означает, что поправки будут приняты до Рождества.

В случае принятия поправок, которые поддерживают социал-демократы, "Заря Немана" и "селяне-зеленые", руководителя LRT могло бы уволить тайное голосование, меньшим числом голосов и на основании двух критериев: если руководитель ненадлежащим образом выполняет свои функции и если совет не утверждает годовой отчет о деятельности.

На фоне этого в столице Литвы Вильнюсе 17 декабря вечером возобновился протест против поправок в законодательство, в которых видят угрозу для независимости общественного вещателя LRT.

9 декабря на площади Независимости перед Сеймом против проекта протестовали до 10 тысяч человек. Еврокомиссия попросила у Литвы разъяснений относительно содержания поправок в законодательство, которые упростят замену руководителя общественного вещателя.

17 декабря в Литве на фоне интенсивных дебатов вокруг резонансного законодательства о LRT Сейм смог принять поправку, где упоминается кот одной из депутаток.