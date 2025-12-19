Сейм Литви відклав голосування за зміни до скандального закону про суспільного мовника

Керівні партії Литви вирішили відкласти розгляд запропонованих поправок до закону, що регулює діяльність національного суспільного мовника LRT.

Про це заявив спікер Сейму Юозас Олекас, передає LRT, пише "Європейська правда".

Олекас заявив у п’ятницю, 19 грудня, що литовські депутати не будуть розглядати поправки на запланованій сесії наступного тижня й повернуться до цього питання наступного року.

"У вівторок, 23 грудня, ми не будемо розглядати поправки до закону про LRT, і це дасть нам можливість повернутися до продовження обговорення загального управління та формування на початку наступного року, можливо, за участю членів парламенту, представників суспільства та експертів", – сказав Олекас.

Він наголосив, що робота в парламентському комітеті з питань культури, як очікується, відновиться після повернення голови комітету, можливо, до кінця цього року або на початку наступного року.

"Коли ми матимемо якийсь проєкт рішення, ми зможемо проголосувати за нього на пленарному засіданні", – додав Олекас.

Минулого тижня Сейм схвалив поправки до закону, які спростили б звільнення керівника LRT. У разі ухвалення поправок, які підтримують соціал-демократи, "Зоря Німану" і "селяни-зелені", керівника LRT могло б звільнити таємне голосування, меншим числом голосів і на підставі двох критеріїв: якщо керівник неналежним чином виконує свої функції і якщо рада не затверджує річний звіт про діяльність.

На тлі цього у столиці Литви Вільнюсі 17 грудня ввечері поновився протест проти поправок до законодавства, у яких вбачають загрозу для незалежності суспільного мовника LRT.

9 грудня на площі Незалежності перед Сеймом проти проєкту протестували до 10 тисяч людей. Єврокомісія попросила у Литви роз’яснень щодо змісту поправок до законодавства, які спростять заміну керівника суспільного мовника.

17 грудня у Литві на тлі інтенсивних дебатів довкола резонансного законодавства про LRT Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.