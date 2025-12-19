Сейм Литвы отложил голосование за изменения в скандальный закон об общественном вещателе

Правящие партии Литвы решили отложить рассмотрение предложенных поправок к закону, регулирующему деятельность национального общественного вещателя LRT.

Об этом заявил спикер Сейма Юозас Олекас, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Олекас заявил в пятницу, 19 декабря, что литовские депутаты не будут рассматривать поправки на запланированной сессии на следующей неделе и вернутся к этому вопросу в следующем году.

"Во вторник, 23 декабря, мы не будем рассматривать поправки к закону о LRT, и это даст нам возможность вернуться к продолжению обсуждения общего управления и формирования в начале следующего года, возможно, с участием членов парламента, представителей общества и экспертов", – сказал Олекас.

Он подчеркнул, что работа в парламентском комитете по вопросам культуры, как ожидается, возобновится после возвращения председателя комитета, возможно, до конца этого года или в начале следующего года.

"Когда у нас будет какой-то проект решения, мы сможем проголосовать за него на пленарном заседании", – добавил Олекас.

На прошлой неделе Сейм одобрил поправки к закону, которые упростили бы увольнение руководителя LRT. В случае принятия поправок, которые поддерживают социал-демократы, "Зоря Немана" и "селяне-зеленые", руководителя LRT могло бы уволить тайное голосование, меньшим числом голосов и на основании двух критериев: если руководитель ненадлежащим образом выполняет свои функции и если совет не утверждает годовой отчет о деятельности.

На фоне этого в столице Литвы Вильнюсе 17 декабря вечером возобновился протест против поправок к законодательству, в которых видят угрозу для независимости общественного вещателя LRT.

9 декабря на площади Независимости перед Сеймом против проекта протестовали до 10 тысяч человек. Еврокомиссия попросила у Литвы разъяснений относительно содержания поправок к законодательству, которые упростят замену руководителя общественного вещателя.

17 декабря в Литве на фоне интенсивных дебатов вокруг резонансного законодательства о LRT Сейм смог принять поправку, в которой упоминается кот одной из депутатов.