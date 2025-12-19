У Литві відклали голосування за зміни до скандального закону про суспільного мовника

У Литві партії з керівної коаліції вирішили відкласти розгляд запропонованих поправок до закону, що регулює діяльність національного громадського мовника LRT, які б спростили процедуру звільнення його генерального директора.

Про це розповів журналістам спікер литовського Сейму Юозас Олекас, його цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив спікер, законодавці не розглядатимуть поправки на запланованому засіданні у вівторок і повернуться до цього питання наступного року.

"У вівторок, 23-го, ми не будемо розглядати поправки до закону про LRT, і це дасть нам можливість повернутися до продовження обговорення загального управління та формування на початку наступного року, можливо, за участю членів парламенту, представників суспільства та експертів", – сказав Олекас.

Він додав, що робота в парламентському комітеті з питань культури, як очікується, відновиться після повернення голови комітету, можливо, до кінця цього року або на початку наступного року.

Минулого тижня Сейм схвалив поправки до закону, які спростили б звільнення керівника LRT. У разі ухвалення поправок, які підтримують соціал-демократи, "Зоря Німану" і "селяни-зелені", керівника LRT могло б звільнити таємне голосування, меншим числом голосів і на підставі двох критеріїв: якщо керівник неналежним чином виконує свої функції і якщо рада не затверджує річний звіт про діяльність.

На тлі цього у столиці Литви Вільнюсі 17 грудня ввечері поновився протест проти поправок до законодавства, у яких вбачають загрозу для незалежності суспільного мовника LRT.

9 грудня на площі Незалежності перед Сеймом проти проєкту протестували до 10 тисяч людей. Єврокомісія попросила у Литви роз’яснень щодо змісту поправок до законодавства, які спростять заміну керівника суспільного мовника.

17 грудня у Литві на тлі інтенсивних дебатів довкола резонансного законодавства про LRT Сейм зміг схвалити поправку, де згадується кіт однієї з депутаток.