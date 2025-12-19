В Литве отложили голосование за изменения в скандальный закон об общественном вещателе

В Литве партии из правящей коалиции решили отложить рассмотрение предложенных поправок к закону, регулирующему деятельность национального общественного вещателя LRT, которые упростили бы процедуру увольнения его генерального директора.

Об этом рассказал журналистам спикер литовского Сейма Юозас Олекас, его цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил спикер, законодатели не будут рассматривать поправки на запланированном заседании во вторник и вернутся к этому вопросу в следующем году.

"Во вторник, 23-го, мы не будем рассматривать поправки к закону о LRT, и это даст нам возможность вернуться к продолжению обсуждения общего управления и формирования в начале следующего года, возможно, с участием членов парламента, представителей общества и экспертов", – сказал Олекас.

Он добавил, что работа в парламентском комитете по вопросам культуры, как ожидается, возобновится после возвращения председателя комитета, возможно, до конца этого года или в начале следующего года.

На прошлой неделе Сейм одобрил поправки к закону, которые упростили бы увольнение руководителя LRT. В случае принятия поправок, которые поддерживают социал-демократы, "Зоря Ниману" и "крестьяне-зеленые", руководителя LRT могло бы уволить тайное голосование, меньшим числом голосов и на основании двух критериев: если руководитель ненадлежащим образом выполняет свои функции и если совет не утверждает годовой отчет о деятельности.

На фоне этого в столице Литвы Вильнюсе 17 декабря вечером возобновился протест против поправок к законодательству, в которых видят угрозу для независимости общественного вещателя LRT.

9 декабря на площади Независимости перед Сеймом против проекта протестовали до 10 тысяч человек. Еврокомиссия попросила у Литвы разъяснений относительно содержания поправок к законодательству, которые упростят замену руководителя общественного вещателя.

17 декабря в Литве на фоне интенсивных дебатов вокруг резонансного законодательства о LRT Сейм смог принять поправку, в которой упоминается кот одной из депутатов.