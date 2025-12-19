Рубіо: США не стурбовані ескалацією з Росією через Венесуелу

Державний секретар США Марко Рубіо в п'ятницю заявив журналістам, що Сполучені Штати не стурбовані ескалацією конфлікту з Росією щодо Венесуели.

Адміністрація президента Дональда Трампа нарощує військову присутність у Карибському басейні і направила в регіон тисячі військовослужбовців, а також авіаносець, військові кораблі та винищувачі.

"Ми не стурбовані ескалацією конфлікту з Росією щодо Венесуели. Ми завжди очікували, що вони нададуть риторичну підтримку режиму Мадуро... Це не є фактором, який впливає на наше ставлення до всієї цієї ситуації", – сказав Рубіо.

Нагадаємо, 29 листопада Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору". Цьому передували численні удари США по суднах біля берегів Венесуели, які вони вважають пов’язаними з наркоторгівлею.

17 грудня Трамп оголосив "терористичним" режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Американський президент нещодавно заявив, що не відкидає можливості війни з Венесуелою.

