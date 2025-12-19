Рубио: США не обеспокоены эскалацией с Россией из-за Венесуэлы

Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу заявил журналистам, что Соединенные Штаты не обеспокоены эскалацией конфликта с Россией по Венесуэле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Администрация президента Дональда Трампа наращивает военное присутствие в Карибском бассейне и направила в регион тысячи военнослужащих, а также авианосец, военные корабли и истребители.

"Мы не обеспокоены эскалацией конфликта с Россией по поводу Венесуэлы. Мы всегда ожидали, что они окажут риторическую поддержку режиму Мадуро... Это не является фактором, который влияет на наше отношение ко всей этой ситуации", – сказал Рубио.

Напомним, 29 ноября Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства". Этому предшествовали многочисленные удары США по судам у берегов Венесуэлы, которые они считают связанными с наркоторговлей.

17 декабря Трамп объявил "террористическим" режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Американский президент недавно заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

