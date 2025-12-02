Глава МЗС Німеччини: Україна може бути змушена піти на "болісні поступки"

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Україна може бути змушена піти на "болісні поступки" в боротьбі за припинення загарбницької війни Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"Це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом", – сказав Вадефуль.

Громадяни України тоді повинні будуть вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни, додав він, маючи на увазі вимогу Росії про значні територіальні поступки.

"Завдання дипломатії – виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це завжди буде пов'язано з болісними поступками", – підкреслив міністр.

Завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанси на перемир'я "ніколи не були більшими", ніж зараз, зазначив німецький міністр. "Важливою передумовою буде отримання Україною гарантій, що вона не буде беззахисною перед новою російською агресією", – сказав він.

Президент Володимир Зеленський напередодні сказав, що найбільше дискусій у контексті обговорень "мирного плану" для України викликають три питання.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану". В американських ЗМІ почали з’являтися деталі про те, як проходила майже п'ятигодинна зустріч і про що йшлося.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах "є конструктив", а президент США Дональд Трамп знову сказав про "шанс на угоду".