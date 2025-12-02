Глава МИД Германии: Украина может быть вынуждена пойти на "болезненные уступки"

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что Украина может быть вынуждена пойти на "болезненные уступки" в борьбе за прекращение захватнической войны России.

Об этом он сказал в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

"Это, несомненно, будет чрезвычайно сложным процессом для Украины, который может завершиться референдумом", – сказал Вадефуль.

Граждане Украины тогда должны будут решить, могут ли они принять условия прекращения войны, добавил он, имея в виду требование России о значительных территориальных уступках.

"Задача дипломатии – выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это всегда будет связано с мучительными уступками", – подчеркнул министр.

Благодаря международным дипломатическим усилиям шансы на перемирие "никогда не были больше", чем сейчас, отметил немецкий министр. "Важной предпосылкой будет получение Украиной гарантий, что она не будет беззащитной перед новой российской агрессией", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский накануне сказал, что больше всего дискуссий в контексте обсуждений "мирного плана" для Украины вызывают три вопроса.

Напомним, вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по "мирному плану". В американских СМИ начали появляться детали о том, как проходила почти пятичасовая встреча и о чем шла речь.

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада о встрече сказал, что в переговорах "есть конструктив", а президент США Дональд Трамп снова сказал о "шансе на сделку".