Германия передала МУС в Гааге ливийца, подозреваемого в военных преступлениях

Германия экстрадировала в Гаагу в Нидерландах арестованного летом гражданина Ливии, которого подозревают в ряде тяжких преступлений.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Германия передала в Нидерланды для рассмотрения дела в Международном уголовном суде гражданина Ливии Халеда аль-Хишри, которого обвиняют в совершении, заказе или надзоре за совершением преступлений против человечности и военных преступлений в 2015-2020 годах, включая убийства, пытки и сексуальное насилие.

Среди прочего, аль-Хишри был начальником тюрьмы в Триполи на территории аэропорта, где создали очень жестокие условия для заключенных.

Мужчину задержали в Германии в аэропорту Берлин-Бранденбург на пути в Тунис этим летом – вскоре после того, как Международный уголовный суд в июне 2025 года выдал ордер на его арест.

Аль-Хишри станет первым, кого удалось доставить в Гаагу с тех пор, как МУС начал расследование событий в Ливии. Дата первого заседания с его участием еще неизвестна.

Недавно в Италии парламент заблокировал привлечение к ответственности трех членов правительства в связи с освобождением ливийского генерала Наджима Осема Альмасри, которого разыскивает Международный уголовный суд.

Как известно, МУС выдал ордера на арест правителя РФ Владимира Путина и российской омбудсмены Марии Львовой-Беловой за их роль в российской политике вывоза украинских детей вглубь оккупированных территорий и в Россию, а впоследствии – ордер на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.