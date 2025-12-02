В Польше на три месяца арестовали мужчину, который без присмотра оставил багаж в аэропорту

Суд в Польше принял решение о трехмесячном аресте мужчины, который в ноябре оставил без присмотра свой багаж в аэропорту Шопена, что привело к эвакуации пассажиров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Вечером 21 ноября службы получили сообщение о багаже с электронным устройством, оставленном в общедоступной части терминала варшавского аэропорта. В связи с этим были эвакуированы почти полтысячи пассажиров, на место вызвали взрывотехников.

Специалисты проверили багаж, однако не обнаружили в нем никаких опасных предметов.

Была начата проверка, кому принадлежал этот багаж. Оказалось, что три часа назад его принес в терминал 28-летний поляк, который сразу после этого покинул аэропорт.

Согласно выводам правоохранителей, он вернулся в аэропорт через час после начала действий служб. В конце концов сотрудники столичной полиции задержали его на территории аэропорта около 3 часов ночи.

Поведение задержанного было настолько нетипичным, что им занялась районная прокуратура.

Суд принял решение о трехмесячном аресте. Расследование перешло в военный отдел окружной прокуратуры.

