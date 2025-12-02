Правительство Болгарии отказалось от спорного бюджета после массовых протестов

Правительство Болгарии заявило, что отзовет свой спорный проект бюджета на 2026 год после массовых митингов против него.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

В понедельник вечером в столице Софии и в других городах страны прошли массовые демонстрации. Десятки тысяч людей присоединились к протестам против проекта бюджета, который, по их мнению, был попыткой скрыть коррупцию.

Столкновения с полицией вспыхнули, когда некоторые протестующие в масках атаковали офисы правящей консервативной партии ГЕРБ, а также партии "Движение за права и свободы" в Софии.

Во вторник правительство заявило, что откажется от проекта, который предусматривал повышение налогов. Это произошло после того, как на прошлой неделе, когда первоначальный план был представлен в парламент, вспыхнули подобные протесты.

Бюджет следующего года будет первым бюджетом Болгарии, составленным в евро, поскольку 1 января страна присоединится к еврозоне.

Митинг в понедельник считается крупнейшим в столице за последние годы: протестующие заполнили огромную площадь перед парламентом, держа плакаты с призывами к смене руководства.

Значительные протесты также прошли в Пловдиве, Варне, Бургасе, Благоевграде и других городах.

Критики отклоненного бюджетного плана заявили, что протестуют против повышения взносов на социальное страхование и налогов на дивиденды для финансирования более высоких расходов, а также против коррупции в государстве.

Президент Болгарии призвал к досрочным выборам на фоне протестов.

В результате столкновений, произошедших в центре Софии, есть пострадавшие среди правоохранителей и протестующих, около десятка человек задержали.