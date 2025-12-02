Истребители НАТО трижды за неделю поднимались из-за самолетов РФ

Истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии, на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, инциденты произошли на прошлой неделе, с 24 по 30 ноября.

В понедельник, 24 ноября, истребители НАТО взлетели для идентификации самолета Ил-20. Самолет летел в международном пространстве вблизи Калининградской области РФ.

Российский экипаж выключил транспондер и не выходил на связь с Региональным центром управления воздушным движением. Такая же ситуация произошла 28 ноября.

27 ноября истребители НАТО, выполнявшие задачи по воздушному патрулированию, вылетели для идентификации двух самолетов Ту-22М3 и двух самолетов Су-35, которые летели в международном воздушном пространстве с материковой части России.

Отметим, в воскресенье, 30 ноября, в 18:09 над аэропортом литовского Вильнюса были введены временные ограничения воздушного пространства – его открыли через 11 часов.

В октябре Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.

Министры иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой ввести дополнительные санкции против Минска из-за полетов воздушных шаров с контрабандой.