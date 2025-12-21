Глава Нацразведки США опровергла публикации СМИ о планах РФ в отношении Украины и Европы

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард опровергла данные СМИ, касающиеся оценки американской разведкой целей Владимира Путина в войне против Украины.

Об этом Габбард написала 21 декабря в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении она обвинила "глубинное государство" и "пропагандистские СМИ" в попытках подорвать усилия президента Дональда Трампа по установлению мира в Украине. Мол, те распространяют ложную информацию, что разведка США поддерживает оценки ЕС и НАТО, согласно которым целью России является завоевание не только всей Украины, но и Европы.

"Правда заключается в том, что "разведка США" считает, что Россия даже не имеет возможности завоевать и оккупировать Украину, не говоря уже о "вторжении и оккупации" Европы", – написала Габбард.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники опубликовало данные, согласно которым отчеты американских спецслужб якобы продолжают предупреждать о намерениях Владимира Путина захватить всю Украину и вернуть части Европы, которые принадлежали бывшей советской империи.

19 декабря хозяин Кремля Владимир Путин пригрозил Европе "крупномасштабным вооруженным конфликтом" в случае блокады Калининградской области.

Генсек НАТО Марк Рютте 11 декабря предупредил государства Альянса, что они являются следующей целью России, и призвал к немедленным действиям.