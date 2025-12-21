Португалия внесет 50 млн евро в инициативу по покупке оружия США для Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи с португальским коллегой Нуну Мело поблагодарил за готовность страны внести 50 млн евро в механизм PURL, который обеспечивает закупку оружия в США для Украины.

Об этом Шмыгаль сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль поблагодарил министра за визит в Киев и за готовность Португалии внести взнос в размере 50 млн евро в механизм PURL.

Кроме того, сообщил Шмыгаль, Португалия будет направлять 25 млн евро ежегодно в течение пяти лет в рамках инициативы SAFE для закупки украинской оборонной продукции.

Также министры обсудили критические потребности обороны Украины для защиты людей и критической инфраструктуры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в субботу в Киеве подписали соглашение о партнерстве в производстве морских дронов.

Соглашение было подписано во время первого визита премьера Португалии в Украину.

Монтенегру во время визита в Киев объявил о выделении 600 тысяч евро в Энергетический фонд поддержки Украины.