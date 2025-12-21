Париж анонсував подальші новини щодо можливих переговорів Путіна і Макрона

Єлисейський палац у неділю заявив, що вітає заяву Кремля про готовність правителя Росії Владіміра Путіна до переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFM TV.

У п'ятницю після саміту, на якому ЄС домовився про виділення кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для підтримки України, Макрон висловив думку, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. У Кремлі підтримали цю ідею.

"Ми вітаємо те, що Кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями ми повідомимо про найкращий спосіб дій", – зазначили в Єлисейському палаці.

Водночас в офісі президента Франції наголосили, що будь-які дискусії з Москвою відбуватимуться "в умовах повної прозорості" з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами, а метою залишається досягнення "міцного та тривалого миру" для українців.

Французький президент Макрон 19 грудня висловився за те, щоб знайти способи для європейців "знову вступити в діалог з Росією – у прозорій формі та у співпраці з Україною".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Владімір Путін готовий до діалогу з французьким президентом Макроном, "якщо є взаємна політична воля".

Президент Володимир Зеленський сказав, що вважає важливим збереження участі США у "мирних переговорах", коментуючи пропозицію французького лідера відновити взаємодію з Росією.








