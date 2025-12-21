Париж анонсировал дальнейшие новости о возможных переговорах Путина и Макрона

Елисейский дворец в воскресенье заявил, что приветствует заявление Кремля о готовности правителя России Владимира Путина к переговорам с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFM TV.

В пятницу после саммита, на котором ЕС договорился о выделении кредита в размере 90 миллиардов евро для поддержки Украины, Макрон высказал мнение, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером. В Кремле поддержали эту идею.

"Мы приветствуем то, что Кремль дал публичное согласие на такой подход. В ближайшие дни мы сообщим о лучшем способе действий", – отметили в Елисейском дворце.

В то же время в офисе президента Франции подчеркнули, что любые дискуссии с Москвой будут проходить "в условиях полной прозрачности" с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами, а целью остается достижение "прочного и длительного мира" для украинцев.

Французский президент Макрон 19 декабря высказался за то, чтобы найти способы для европейцев "снова вступить в диалог с Россией – в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к диалогу с французским президентом Макроном, "если есть взаимная политическая воля".

Президент Владимир Зеленский сказал, что считает важным сохранение участия США в "мирных переговорах", комментируя предложение французского лидера возобновить взаимодействие с Россией.