Генеральна прокурорка Естонії Астрід Асі повідомила, що у зв’язку з вибухом, який стався в суботу в торговельному центрі Ülemiste у Таллінні, затримано 60-річного місцевого жителя, який прагнув нашкодити ТРЦ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Генеральний директор Департаменту поліції безпеки Марuо Палльосон на пресконференції заявив, що вибух був спричинений умисно, і вже до суботнього вечора особу підозрюваного було встановлено. Тому, за його словами, можна стверджувати, що загрозу для громадськості усунуто.

"Немає жодних ознак того, що це було пов’язано з тероризмом, екстремізмом або керувалося з-за кордону", – зазначив Палльосон.

Астрід Асі додала, що йдеться про 60-річного чоловіка, який проживає в Таллінні та не є громадянином Естонії. Він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Вона зазначила, що прокуратура клопотатиме перед судом про його арешт; наразі триває його допит.

"Є підстави вважати, що мотивом вчинку була особиста помста, пов’язана з попередніми стосунками з тим самим торговельним центром. Метою було завдати шкоди торговельному центру", – сказала Асі.

За її словами, вибуховий пристрій був виготовлений саморобно.

У суботу у найбільшому торговому центрі Естонії в Таллінні стався вибух, який, після попередніх оцінок, не пов’язали з тероризмом.

Нагадаємо, в середині грудня Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало студента з Любліна, який міг планувати теракт на різдвяному ярмарку з використанням вибухівки.