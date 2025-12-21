В Эстонии задержали виновника взрыва в крупнейшем ТРЦ – вероятно, он стремился отомстить

Генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси сообщила, что в связи со взрывом, который произошел в субботу в торговом центре Ülemiste в Таллинне, задержан 60-летний местный житель, который стремился навредить ТРЦ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Генеральный директор Департамента полиции безопасности Марюо Палльосон на пресс-конференции заявил, что взрыв был умышленным, и уже к субботнему вечеру личность подозреваемого была установлена. Поэтому, по его словам, можно утверждать, что угроза для общественности устранена.

"Нет никаких признаков того, что это было связано с терроризмом, экстремизмом или управлялось из-за рубежа", – отметил Палльосон.

Астрид Аси добавила, что речь идет о 60-летнем мужчине, который проживает в Таллинне и не является гражданином Эстонии. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Она отметила, что прокуратура будет ходатайствовать перед судом о его аресте; в настоящее время продолжается его допрос.

"Есть основания полагать, что мотивом поступка была личная месть, связанная с предыдущими отношениями с этим торговым центром. Целью было нанести ущерб торговому центру", – сказала Аси.

По ее словам, взрывное устройство было изготовлено самодельно.

В субботу в крупнейшем торговом центре Эстонии в Таллинне произошел взрыв, который, по предварительным оценкам, не связан с терроризмом.

Напомним, в середине декабря Агентство внутренней безопасности Польши задержало студента из Люблина, который мог планировать теракт на рождественской ярмарке с использованием взрывчатки.