У Трампа повʼязали захоплення танкерів біля Венесуели з усуненням Мадуро від влади

Перехоплення Сполученими Штатами нафтових танкерів біля Венесуели є частиною кампанії, спрямованої на усунення від влади венесуельського диктатора Мадуро.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це в інтервʼю Fox News у понеділок сказала міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Берегова охорона США, яка підпорядковується Ноем, відповідає за зупинку уже трьох нафтових танкерів біля Венесуели за останні дні.

Паралельно Південне командування Міністерства оборони США координувало нарощування військових сил поблизу Венесуели та удари по суднах, які, як стверджується, займалися контрабандою і в результаті яких з початку вересня загинуло близько 100 осіб.

"Ми не просто перехоплюємо ці судна, а й надсилаємо всьому світу сигнал, що незаконна діяльність, в якій бере участь Мадуро, є неприпустимою, що він повинен піти, і що ми будемо захищати наш народ", – сказала Ноем.

Вона назвала режим Мадуро "ворогом Сполучених Штатів, проти якого ми вживаємо рішучих заходів".

"Наша Берегова охорона робить чудову роботу, виходячи в море і безпечно перехоплюючи ці судна, а також надсилаючи чіткий сигнал, що ми зупинимо цей потік і будемо продовжувати захищати нашу країну", – додала міністерка США.

Нагадаємо, 29 листопада Дональд Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору". Цьому передували численні удари США по суднах біля берегів Венесуели, які вони вважають пов’язаними з наркоторгівлею.

17 грудня Трамп оголосив "терористичним" режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Американський президент нещодавно заявив, що не відкидає можливості війни з Венесуелою.

