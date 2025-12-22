У Трампа связали захват танкеров у Венесуэлы с отстранением Мадуро от власти

Перехват Соединенными Штатами нефтяных танкеров у Венесуэлы является частью кампании, направленной на отстранение от власти венесуэльского диктатора Мадуро.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом в интервью Fox News в понедельник сказала министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.

Береговая охрана США, которая подчиняется Ноем, отвечает за остановку уже трех нефтяных танкеров у Венесуэлы за последние дни.

Параллельно Южное командование Министерства обороны США координировало наращивание военных сил вблизи Венесуэлы и удары по судам, которые, как утверждается, занимались контрабандой и в результате которых с начала сентября погибло около 100 человек.

"Мы не просто перехватываем эти суда, но и посылаем всему миру сигнал, что незаконная деятельность, в которой участвует Мадуро, недопустима, что он должен уйти, и что мы будем защищать наш народ", – сказала Ноем.

Она назвала режим Мадуро "врагом Соединенных Штатов, против которого мы принимаем решительные меры".

"Наша Береговая охрана делает замечательную работу, выходя в море и безопасно перехватывая эти суда, а также посылая четкий сигнал, что мы остановим этот поток и будем продолжать защищать нашу страну", – добавила министр США.

Напомним, 29 ноября Дональд Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства". Этому предшествовали многочисленные удары США по судам у берегов Венесуэлы, которые они считают связанными с наркоторговлей.

17 декабря Трамп объявил "террористическим" режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Американский президент недавно заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

