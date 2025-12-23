Грету Тунберг відпустили після затримання на пропалестинській акції в Лондоні

Шведська активістка Грета Тунберг була звільнена з-під варти після того, як у вівторок її заарештували в Лондоні під час пропалестинської акції протесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тунберг заарештували за плакат з написом "Я підтримую в'язнів Palestine Action. Я проти геноциду" через згадку організації, яку уряд Британії визнав терористичною організацією.

Поліція Лондона повідомила, що Тунберг була звільнена під заставу до березня 2026 року.

Palestine Action була заборонена незабаром після того, як у червні деякі її члени вдерлися на авіабазу RAF Brize Norton і пошкодили два літаки, за що чотирьом членам було висунуто звинувачення.

13 вересня десятки тисяч протестувальників пройшли центром Лондона, несучи прапори Англії і Британії, в рамках демонстрації, організованої антиіммігрантським і антиісламським активістом Томмі Робінсоном.

Наприкінці вересня британський уряд спробував заблокувати спробу співзасновниці пропалестинської організації Palestine Action оскаржити в суді заборону діяльності групи відповідно до антитерористичного законодавства.

Наприкінці листопада адвокати пропалестинської групи звернулися до суду з метою скасування її класифікації як терористичної організації.