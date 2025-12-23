Грету Тунберг отпустили после задержания на пропалестинской акции в Лондоне

Шведская активистка Грета Тунберг была освобождена из-под стражи после того, как во вторник ее арестовали в Лондоне во время пропалестинской акции протеста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Тунберг была арестована за плакат с надписью "Я поддерживаю заключенных Palestine Action. Я против геноцида" из-за упоминания организации, которую правительство Великобритании признало террористической.

Полиция Лондона сообщила, что Тунберг была освобождена под залог до марта 2026 года.

Palestine Action была запрещена вскоре после того, как в июне некоторые ее члены ворвались на авиабазу RAF Brize Norton и повредили два самолета, за что четырем членам были предъявлены обвинения.

13 сентября десятки тысяч протестующих прошли по центру Лондона, неся флаги Англии и Великобритании, в рамках демонстрации, организованной антииммигрантским и антиисламским активистом Томми Робинсоном.

В конце сентября британское правительство попыталось заблокировать попытку соучредительницы пропалестинской организации Palestine Action обжаловать в суде запрет деятельности группы в соответствии с антитеррористическим законодательством.

В конце ноября адвокаты пропалестинской группы обратились в суд с целью отмены ее классификации как террористической организации.