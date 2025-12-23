WSJ: США перекинули ближче до Венесуели елітні спецпідрозділи та авіацію

Цього тижня США перекинули до Карибського басейну велику кількість літаків спеціального призначення та кілька вантажних літаків, заповнених військами та обладнанням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані американських посадовців та відкриті джерела інформації про польоти.

За даними WSJ, до Карибського басейну в понеділок перекинули з авіабази Кеннон у Нью-Мексико щонайменше 10 американського літаків CV-22 Osprey з поворотними гвинтами, які використовуються Силами спеціальних операцій США.

За даними системи відстеження польотів, до Пуерто-Рико також прибули вантажні літаки C-17 з американських військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.

Американський посадовець повідомив WSJ, що ці літаки перевезли військовий персонал і обладнання. Які типи військ і обладнання перевозили літаки, джерело не уточнило.

Відомо, що у Кенноні базується 27-й полк спеціальних операцій, а в Форт-Кемпбелл – 160-й полк авіації спеціальних операцій, елітний підрозділ Сил спеціальних операцій США, і 101-а повітряно-десантна дивізія.

Ці підрозділи спеціалізуються на підтримці місій з інфільтрації та виведення персоналу з високим рівнем ризику, а також для надання безпосередньої повітряної та бойової підтримки.

Про передислокацію військ стало відомо в той час, коли адміністрація Дональда Трампа посилила тиск на венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, наказавши блокувати нафтові танкери, що входять і виходять з країни.

29 листопада Дональд Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору". Цьому передували численні удари США по суднах біля берегів Венесуели, які вони вважають пов’язаними з наркоторгівлею.

Американський президент нещодавно заявив, що не відкидає можливості війни з Венесуелою.

Читайте також: Наркотрафік чи карибська нафта: чому насправді США б’ють по суднах біля Венесуели