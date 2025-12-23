WSJ: США перебросили ближе к Венесуэле элитные спецподразделения и авиацию

На этой неделе США перебросили в Карибский бассейн большое количество самолетов специального назначения и несколько грузовых самолетов, заполненных войсками и оборудованием.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американских чиновников и открытые источники информации о полетах.

По данным WSJ, в Карибский бассейн в понедельник перебросили с авиабазы Кеннон в Нью-Мексико не менее 10 американских самолетов CV-22 Osprey с поворотными винтами, которые используются Силами специальных операций США.

По данным системы отслеживания полетов, в Пуэрто-Рико также прибыли грузовые самолеты C-17 с американских военных баз Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл.

Американский чиновник сообщил WSJ, что эти самолеты перевезли военный персонал и оборудование. Какие типы войск и оборудования перевозили самолеты, источник не уточнил.

Известно, что в Кенноне базируется 27-й полк специальных операций, а в Форт-Кэмпбелл – 160-й полк авиации специальных операций, элитное подразделение Сил специальных операций США, и 101-я воздушно-десантная дивизия.

Эти подразделения специализируются на поддержке миссий по инфильтрации и выводу персонала с высоким уровнем риска, а также для оказания непосредственной воздушной и боевой поддержки.

О передислокации войск стало известно в то время, когда администрация Дональда Трампа усилила давление на венесуэльского лидера Николаса Мадуро, приказав блокировать нефтяные танкеры, входящие и выходящие из страны.

29 ноября Дональд Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства". Этому предшествовали многочисленные удары США по судам у берегов Венесуэлы, которые они считают связанными с наркоторговлей.

Американский президент недавно заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

