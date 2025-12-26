Британська поліція звернеться до ФБР за даними щодо вечірок за участю брата короля Чарльза

У Великій Британії поліція графства Суррей звернеться до ФБР за додатковою інформацією про заяви щодо зловживань на вечірках, в яких брав участь брат британського короля Чарльза ІІІ Ендрю Маунтбеттен-Віндзор.

Про це повідомляє The Times, пише "Європейська правда".

Як зазначено, у так званих "файлах Епштейна", остання партія яких була оприлюднена в США цього тижня, містять шокуючі та непідтверджені звинувачення в злочинах, до яких причетний Ендрю і які були скоєні в Англії.

Зокрема, 35-річна особа стверджує, що в середині 1990-х років, коли їй було від шести до восьми років, її батько давав їй наркотики і відвозив до місця в графстві Суррей, де відбувалися злочинні дії.

Згідно з обвинуваченням, цю особу також відвозили до котеджу Фрогмор на території Віндзорського маєтку, де пізніше проживали герцог і герцогиня Сассекські.

Там, як стверджується, дитину прив'язали до столу і "катували електричним струмом", а Ендрю та інші чоловіки спостерігали за цим.

Ці звинувачення не доведені, і поліція Суррея заявила, що раніше про них не повідомлялося.

"Після перевірки наших систем з використанням обмеженої інформації, яка є в нашому розпорядженні, ми не знайшли жодних доказів того, що ці звинувачення були повідомлені поліції Суррея. Тому ми звертаємося до відповідних органів, щоб отримати доступ до відредагованої інформації", – зазначили в поліції.

Правоохоронці запевнили, що серйозно ставляться до всіх повідомлень про жорстоке поводження з дітьми, а також закликали всіх, хто має інформацію щодо цих звинувачень, звертатись до поліції.

Нагадаємо, Ендрю Маунтбеттен-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Також на прохання короля британський уряд працює над позбавленням Маунтбеттена-Віндзора останнього почесного військового звання.

Його також закликали співпрацювати з комісією Конгресу США, яка розслідує справу про мережу сексуальної торгівлі людьми, організовану засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.