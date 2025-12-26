Британская полиция обратится к ФБР за данными о вечеринках с участием брата короля Чарльза

В Великобритании полиция графства Суррей обратится к ФБР за дополнительной информацией о заявлениях относительно злоупотреблений на вечеринках, в которых участвовал брат британского короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

Об этом сообщает The Times, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в так называемых "файлах Эпштейна", последняя партия которых была обнародована в США на этой неделе, содержатся шокирующие и неподтвержденные обвинения в преступлениях, к которым причастен Эндрю и которые были совершены в Англии.

В частности, 35-летняя женщина утверждает, что в середине 1990-х годов, когда ей было от шести до восьми лет, ее отец давал ей наркотики и отвозил в место в графстве Суррей, где происходили преступные действия.

Согласно обвинению, этого человека также отвозили в коттедж Фрогмор на территории Виндзорского поместья, где позже проживали герцог и герцогиня Сассекские.

Там, как утверждается, ребенка привязывали к столу и "пытали электрическим током", а Эндрю и другие мужчины наблюдали за этим.

Эти обвинения не доказаны, и полиция Суррея заявила, что ранее о них не сообщалось.

"После проверки наших систем с использованием ограниченной информации, которая есть в нашем распоряжении, мы не нашли никаких доказательств того, что эти обвинения были сообщены полиции Суррея. Поэтому мы обращаемся к соответствующим органам, чтобы получить доступ к отредактированной информации", – отметили в полиции.

Правоохранители заверили, что серьезно относятся ко всем сообщениям о жестоком обращении с детьми, а также призвали всех, кто располагает информацией по этим обвинениям, обращаться в полицию.

Напомним, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Также по просьбе короля британское правительство работает над лишением Маунтбеттена-Виндзора последнего почетного воинского звания.

Его также призвали сотрудничать с комиссией Конгресса США, которая расследует дело о сети сексуальной торговли людьми, организованной осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.