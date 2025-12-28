Туск: участники беседы с Зеленским согласились, что гарантии безопасности – решающие
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами, премьером Канады и представителями НАТО стороны согласились, что ключевым вопросом являются гарантии безопасности для Украины.
Об этом он написал в соцсети Х, передает "Європейська правда".
Как известно, 27 декабря, накануне встречи с американским президентом Дональдом Трампом, Зеленский провел разговор с представителями Европейского Союза, Канады и НАТО.
"Все участники согласились, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Конкретные и надежные гарантии", – заявил после разговора Туск.
По его словам, такие гарантии также означают большую безопасность для Польши.
"Завтра, после встречи президентов США и Украины, мы вернемся к обсуждению этого вопроса", – добавил польский премьер.
Отметим, в ночь на 28 декабря украинская делегация прибыла в США для участия во встрече президентов Зеленского и Трампа.
Накануне Зеленский рассказал о пяти тематических блоках, которые обсуждались в переговорах по "мирному плану" и которые он хочет обсудить на встрече с президентом США.
Также он считает, что теперь в Вашингтоне лучше понимают "красные линии" Украины относительно параметров завершения войны.