В Косово проходят досрочные парламентские выборы

В воскресенье, 28 декабря, в Косово состоятся вторые в 2025 году парламентские выборы.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, партия временного премьер-министра Альбины Курти стремится получить большинство. Вторые выборы проходят после того, как партия Курти не смогла получить большинство в феврале.

Месяцы неудачных переговоров о создании коалиции побудили президента Вйосу Османи разогнать парламент в ноябре и назначить досрочные выборы.

Оппозиционные партии этой страны отказались сотрудничать с Курти, критикуя его подход к отношениям с западными союзниками и к этнически разделенному северу Косово, где проживает сербское меньшинство.

Чтобы завоевать расположение избирателей, Курти пообещал дополнительный месячный оклад в год для работников государственного сектора, 1 млрд евро в год на капитальные инвестиции и создание нового подразделения прокуратуры для борьбы с организованной преступностью.

Оппозиционные партии также сосредоточились на улучшении уровня жизни.

Опросы общественного мнения в Косово не публикуются, поэтому результат выборов остается неопределенным. Многие избиратели говорят, что они разочарованы.

Избирательные участки открываются в 07:00 утра по местному времени и закрываются в 19:00.

Косово уже много месяцев находится в состоянии политического кризиса из-за того, что "Самоопределение" не смогло сформировать большинство, а все оппозиционные партии отказались с ним сотрудничать.

В результате парламент Косово месяцами не мог избрать спикера, чем не только сделал невозможным назначение постоянного правительства, но и сорвал принятие бюджетных решений.