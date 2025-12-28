Укр Рус Eng

У Польщі через сильний вітер кілька тисяч людей залишилися без електроенергії

Новини — Неділя, 28 грудня 2025, 12:32 — Уляна Кричковська

У Вармінсько-Мазурському воєводстві на півночі Польщі через сильний вітер без електроенергії залишилися близько 2,5 тисяч мешканців.

 Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Негода спричинила застій води у Віслинській затоці, що призвело до швидкого підвищення рівня води в річці Ельблонг

У місті оголошено попередження про повінь. Зафіксовано, що три водоміри – в Ельблонгу, Новаково та Новотках – перевищили рівень попередження.

Рівень води в річці Ельблонг сягнув 604 см, що лише на 6 см нижче рівня тривоги. Від ранку вода піднялася на 11 см. 

Місцева влада повідомляє, що протипаводкові дамби поблизу міста та Віслинського лиману залишаються герметичними й не мають протікань.

Минулої осені Польщу сколихнула масштабна повінь, внаслідок якої загинули люди.

Пізніше у спільній доповіді Європейської служби з моніторингу кліматичних змін Copernicus і Світової метеорологічної організації заявили, що минулорічні повені на території Європи виявились наймасштабнішими для континенту за більш як 10 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща інциденти
Реклама: