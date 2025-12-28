У Польщі через сильний вітер кілька тисяч людей залишилися без електроенергії

У Вармінсько-Мазурському воєводстві на півночі Польщі через сильний вітер без електроенергії залишилися близько 2,5 тисяч мешканців.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Негода спричинила застій води у Віслинській затоці, що призвело до швидкого підвищення рівня води в річці Ельблонг.

У місті оголошено попередження про повінь. Зафіксовано, що три водоміри – в Ельблонгу, Новаково та Новотках – перевищили рівень попередження.

Рівень води в річці Ельблонг сягнув 604 см, що лише на 6 см нижче рівня тривоги. Від ранку вода піднялася на 11 см.

Місцева влада повідомляє, що протипаводкові дамби поблизу міста та Віслинського лиману залишаються герметичними й не мають протікань.

Минулої осені Польщу сколихнула масштабна повінь, внаслідок якої загинули люди.

Пізніше у спільній доповіді Європейської служби з моніторингу кліматичних змін Copernicus і Світової метеорологічної організації заявили, що минулорічні повені на території Європи виявились наймасштабнішими для континенту за більш як 10 років.