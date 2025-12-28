В Швеции из-за непогоды погибли люди, более 40 тысяч домохозяйств остались без электричества

Шторм Йоханнес, который пронесся по Швеции в ночь на 28 декабря, нанес значительные разрушения и привел к многочисленным несчастным случаям.

Об этом пишет Dagens Nyheter, передает "Европейская правда".

По данным местных властей, более 40 тысяч домохозяйств до сих пор остаются без электроснабжения, а в нескольких районах водителей призывают избегать поездок из-за опасных погодных условий.

Также известно, что трое мужчин погибли после того, как на них упали деревья во время сильного ветра. Один из погибших был травмирован во время вырубки деревьев в муниципалитете Хернесанд, двое других – во время падения деревьев на дорогах в Сандвикене и Гофорсе.

Шторм принес ураганный ветер со скоростью более 45 метров в секунду, что было зафиксировано на нескольких измерительных станциях SMHI, в частности в Стекенйокку.

В результате сильных порывов ветра были сломаны многочисленные деревья, что привело к большим пробкам на дорогах, в частности на европейских и национальных трассах.

Восстановление электроснабжения продолжается в наиболее пострадавших районах. В центре Сундвалля ветер снес часть крыши одного из отелей, а в Евле сильный ветер привел к падению козы.

В связи с ухудшением погодных условий Шведская транспортная администрация отменила несколько рейсов и приостановила движение поездов на важных железнодорожных линиях.

Предупреждения о шторме остаются в силе, а ситуация на дорогах и в электроснабжении продолжает оставаться сложной. Местные власти призывают жителей быть осторожными и следить за объявлениями.

Накануне писали, что известный соломенный козел, которого перед Рождеством выставляют в центре шведского города Евле, в этом году дожил до Рождества, но не до конца праздников – не из-за поджигателей, как обычно, а из-за непогоды.

Иногда козел встречал Рождество в не очень нарядном виде, несмотря на то, что не пострадал от вандалов – так, зимой 2023 года его обскубали голодные птицы, ища в соломе колоски с зернами.

Напомним, поджигателя козла из Евле в 2022 году приговорили к полугоду тюремного заключения и гигантскому штрафу.

Сильный ветер днем в субботу создал проблемы также в финской Лапландии – из-за ветра сошли с полосы два самолета.