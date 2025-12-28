Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире

В частной резиденции президента США в Мар-а-Лаго, в штате Флорида, началась встреча президентов Украины и США, Владимир Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом сообщает Европейская правда.

Лидеры встретились на крыльце, встреча транслировалась в прямом эфире. Встреча, которая должна была начаться в 8 вечера по киевскому времени (в час дня по местному времени), началась с опозданием почти на полчаса.

Эти переговоры будут полностью посвящены так называемым "мирным переговорам" и будут основываться на предварительной работе переговорных команд, которые перед тем наработали план из 20 пунктов.

Накануне переговоров с Трампом Зеленский имел разговор с лидерами ЕС, Канады и НАТО.

Перед этим Зеленский назвал 5 вещей, которые хочет обсудить с Трампом.

Известно также, кто с украинской стороны будет участвовать во встрече с Трампом