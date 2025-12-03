Єврокомісар: ЄС ніколи не дозволить Росії знову шантажувати себе нафтою і газом

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен назвав рішення ЄС відмовитись від імпорту російського газу до кінця 2027 року історичним та пообіцяв, що блок більше ніколи не повернеться до енергетичного шантажу Росії.

Таку заяву єврокомісар зробив у середу, повідомляє "Європейська правда".

Йоргенсен підкреслив, що Владімір Путін використовує енергію як зброю проти ЄС, а прибутки спрямовує на фінансування жахливої війни проти України.

"Сьогодні ми говоримо: "Досить! І ніколи більше!". Ми ніколи не повернемося до небезпечної залежності від Росії. До нестабільних поставок і маніпулювання ринком. До енергетичного шантажу та економічної вразливості", – заявив єврокомісар.

Він сказав, що ЄС натомість обирає "нове майбутнє, енергетичну безпеку та незалежність для Європи"

"Це зміна, до якої Європа готова. Це крок, який ми готові зробити. Поступове припинення буде обережним, поступовим і скоординованим", – підкреслив Йоргенсен.

Як повідомляла "ЄП", у вівторок, 2 грудня, головування Ради ЄС та перемовники Європарламенту досягли попередньої згоди щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Урсула фон дер Ляєн констатувала, що Євросоюз нині щомісяця сплачує Росії за імпорт викопного палива 1,5 млрд євро, проте має намір зменшити цю цифру до нуля.

Європейська комісія на початку наступного року представить законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти до ЄС.