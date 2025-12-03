Еврокомиссар: ЕС никогда не позволит России снова шантажировать себя нефтью и газом

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен назвал решение ЕС отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года историческим и пообещал, что блок больше никогда не вернется к энергетическому шантажу России.

Такое заявление еврокомиссар сделал в среду, сообщает "Европейская правда".

Йоргенсен подчеркнул, что Владимир Путин использует энергию как оружие против ЕС, а прибыль направляет на финансирование ужасной войны против Украины.

"Сегодня мы говорим: "Хватит! И никогда больше!". Мы никогда не вернемся к опасной зависимости от России. К нестабильным поставкам и манипулированию рынком. К энергетическому шантажу и экономической уязвимости", – заявил еврокомиссар.

Он сказал, что ЕС вместо этого выбирает "новое будущее, энергетическую безопасность и независимость для Европы".

"Это изменение, к которому Европа готова. Это шаг, который мы готовы сделать. Постепенное прекращение будет осторожным, постепенным и скоординированным", – подчеркнул Йоргенсен.

Как сообщала "ЕП", во вторник, 2 декабря, председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного соглашения о постепенном отказе от импорта российского газа до конца 2027 года.

Урсула фон дер Ляйен констатировала, что Евросоюз в настоящее время ежемесячно платит России за импорт ископаемого топлива 1,5 млрд евро, однако намерен уменьшить эту цифру до нуля.

Европейская комиссия в начале следующего года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти в ЕС.