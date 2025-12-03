Венгрия заявляет, что начала работу по обжалованию в суде запрета на импорт энергоносителей из России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт уже приступил к работе над обжалованием в Суде ЕС решения о запрете импорта российской нефти и газа, как только оно будет окончательно согласовано.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в Брюсселе в среду.

Комментируя предварительную договоренность в ЕС о полном отказе от, в частности, российского газа, Сийярто заявил, что Брюссель находится на "завершающей фазе принятия решения о ликвидации энергетической безопасности Венгрии".

Он отметил, что Венгрия должна быть защищена от этого "политически мотивированного решения", поэтому "как только этот диктат будет проголосован в окончательном виде в Брюсселе, мы немедленно обжалуем его в Суде ЕС".

"Мы начали необходимую юридическую работу для обжалования этого диктата в Суде ЕС, которая уже продолжается", – сообщил Сийярто.

Венгерский министр заявил, что это решение полностью противоречит Договору о Европейском Союзе, который утверждает, что энергетическая политика является национальной компетенцией государств-членов.

Кроме того, он отметил, что это фактически санкционная мера, "замаскированная под торговую политику", поскольку так Брюссель обходит требование единодушия, необходимое для принятия санкций.

Он добавил, что Венгрия будет действовать совместно со Словакией в этой правовой процедуре.

Как сообщала "ЕП", во вторник, 2 декабря, председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного соглашения о постепенном отказе от импорта российского газа до конца 2027 года.

Урсула фон дер Ляйен констатировала, что Евросоюз в настоящее время ежемесячно платит России за импорт ископаемого топлива 1,5 млрд евро, однако намерен уменьшить эту цифру до нуля.

Европейская комиссия в начале следующего года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти в ЕС.