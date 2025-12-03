Сійярто про корупційну справу Могеріні: у Брюсселі відбувається те ж, що й у Києві

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, коментуючи затримання колишньої очільниці дипломатії ЄС Федеріки Могеріні у справі про можливе шахрайство з коштами Євросоюзу, провів паралелі з останнім корупційним скандалом в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу в Брюсселі у середу.

Говорячи про справу Могеріні, Сійярто заявив про своє здивування у зв’язку з тим, що "на останній зустрічі міністрів закордонних справ (ЄС) ніхто не згадав про величезний корупційний скандал в Україні".

"Ніхто не попросив українців звітувати про понад 100 мільярдів євро допомоги ЄС після того, як стало відомо, що в Україні відбувся найвищий рівень державної корупції. Євро європейських платників податків опинилися в руках військової мафії", – сказав очільник МЗС Угорщини.

Він висловив переконання, що Брюссель не притягує Київ до відповідальності, "тому що в Брюсселі відбувається те саме, що й у Києві".

"Тут (в Брюсселі) також відбувається величезна корупція… Величезний корупційний скандал у Києві, величезний корупційний скандал у Брюсселі, і, очевидно, в Брюсселі не дуже хочуть надто фокусуватися на українській корупційній мережі", – сказав Сійярто.

Нагадаємо, бельгійська поліція провела у вівторок обшуки в дипломатичній службі Євросоюзу у Брюсселі, а також у Коледжі Європи в Брюгге та приватних будинках у рамках розслідування щодо ймовірного нецільового використання коштів ЄС.

Після обшуків було затримано для допиту колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні.

Зрештою Могеріні звільнили з-під варти, оскільки не знайшли ризиків її втечі від слідства.

Читайте також: Корупція в серці Європи: що відомо про обшуки та затримання екскерівників дипломатії ЄС