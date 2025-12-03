Сийярто о коррупционном деле Могерини: в Брюсселе происходит то же, что и в Киеве

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя задержание бывшей главы дипломатии ЕС Федерики Могерини по делу о возможном мошенничестве со средствами Евросоюза, провел параллели с последним коррупционным скандалом в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в Брюсселе в среду.

Говоря о деле Могерини, Сийярто заявил о своем удивлении в связи с тем, что "на последней встрече министров иностранных дел (ЕС) никто не упомянул об огромном коррупционном скандале в Украине".

"Никто не попросил украинцев отчитаться о более чем 100 миллиардах евро помощи ЕС после того, как стало известно, что в Украине произошел самый высокий уровень государственной коррупции. Евро европейских налогоплательщиков оказались в руках военной мафии", – сказал глава МИД Венгрии.

Он выразил убеждение, что Брюссель не привлекает Киев к ответственности, "потому что в Брюсселе происходит то же, что и в Киеве".

"Здесь (в Брюсселе) также происходит огромная коррупция... Огромный коррупционный скандал в Киеве, огромный коррупционный скандал в Брюсселе, и, очевидно, в Брюсселе не очень хотят слишком фокусироваться на украинской коррупционной сети", – сказал Сийярто.

Напомним, бельгийская полиция провела во вторник обыски в дипломатической службе Евросоюза в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и частных домах в рамках расследования о возможном нецелевом использовании средств ЕС.

После обысков была задержана для допроса бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В итоге Могерини освободили из-под стражи, поскольку не нашли рисков ее побега от следствия.

