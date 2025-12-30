Президент: некоторые документы для завершения войны будут готовы к подписанию в январе

Президент Владимир Зеленский сообщил, что часть документов для урегулирования войны, которые были разработаны в рамках переговорного процесса, будут готовы к подписанию в январе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов во вторник.

Президент отметил это, рассказывая о дипломатических шагах, запланированных на следующий месяц.

"Мы предлагаем: советники встретились в январе, в январе встретились лидеры. Мы считаем, что в январе есть возможность встретиться лидерам Европы, США и Украины – всем вместе. Есть документы, которые будут точно готовы в январе для подписания", – сказал глава государства, не уточняя, о каких именно документах идет речь.

Он добавил, что все "зависит уже от возможностей и желания сторон подписать".

Президент подчеркнул, что пересказал президенту США Дональду Трампу и европейским лидерам свою готовность к "любому формату встречи с Путиным".

"Я не боюсь любого формата нашей встречи. Главное, чтобы „русские" не боялись", – отметил глава государства.

Зеленский также прокомментировал заявление премьера Польши Дональда Туска о том, что США якобы могут разместить свои войска в Украине в рамках предоставления гарантий безопасности после достижения мирного соглашения.

Кроме того, Зеленский считает, что визит президента США Дональда Трампа в Украину был бы полезным, особенно если бы глава Белого дома прилетел самолетом непосредственно в Украину.