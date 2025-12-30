Писториус шокирован экстремизмом и сексуальными злоупотреблениями в элитном подразделении Бундесвера

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник резко осудил ряд серьезных нарушений служебной дисциплины, выявленных в одном из элитных парашютно-десантных полков Бундесвера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что расследование в отношении 26-го парашютно-десантного полка в городе Цвайбрюккен продолжается уже несколько месяцев и касается праворадикального экстремизма, сексуальных злоупотреблений, насильственных "ритуалов" и употребления наркотиков.

По данным газеты, десятки военнослужащих полка обвиняют в сексуальном насилии и домогательствах к женщинам, по меньшей мере 30 человек – в политическом экстремизме и антисемитизме, связанных с более чем 200 инцидентами.

Издание также сообщило о нацистских приветствиях и существовании так называемой "нацистской партии" внутри подразделения.

Как отмечает газета, женщин заставляли сталкиваться с эксгибиционизмом, слушать порнографические шутки и фантазии об изнасиловании.

"Сообщения о праворадикальном экстремизме, сексуальных злоупотреблениях и употреблении наркотиков в Цвайбрюккене шокируют", – заявил Писториус агентству.

По его словам, такие действия резко противоречат базовым ценностям Бундесвера, Вооруженных сил Германии.

В военном ведомстве сообщили, что после расследований в парашютно-десантном полку, дислоцированном в городе Цвайбрюккен, было уволено несколько военнослужащих, а также объявлено о дальнейших мерах. Прокуратура расследует дела в отношении 19 солдат.

В то же время Писториус выразил недовольство тем, как местное военное руководство сначала отреагировало на эти сообщения. Хотя расследование начали немедленно и все обстоятельства были тщательно выяснены с жесткими последствиями, определенные недостатки все же имели место, отметил министр.

"Неприемлемо, что на месте эти нарушения, очевидно, не были сразу распознаны как таковые и поэтому не преследовались с необходимой последовательностью. Это должно быть исключено", – подчеркнул он.

Писториус подчеркнул, что экстремизму, сексуальным злоупотреблениям и употреблению наркотиков нет места в вооруженных силах. В то же время, по его словам, не менее важно, чтобы военнослужащие не боялись сообщать о таких инцидентах и не руководствовались ложным чувством "солидарности" с теми, кто переходит все границы.

Напомним, в немецком Франкфурте 17 полицейских находятся под следствием из-за потенциального злоупотребления служебным положением.

В конце августа стало известно, что в Германии зафиксирован рост случаев праворадикального экстремизма в Бундесвере.