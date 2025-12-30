Президент Молдовы: Россия срывает мирные переговоры лживыми заявлениями

Президент Молдовы Мая Санду обвинила Россию в срыве мирных переговоров по Украине после того, как РФ выступила с обвинениями о якобы украинской атаке на одну из резиденций главы Кремля Владимира Путина.

Об этом Санду написала во вторник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Президент Молдовы подчеркнула, что Украина защищает себя и стремится к миру, добросовестно участвуя в мирном плане, разработанном при посредничестве США.

"Россия срывает мирные переговоры ложными заявлениями, бомбардируя гражданское население и оставляя его без электроэнергии и отопления. Это не поведение страны, которая стремится к миру", – заявила Мая Санду.

Вечером 29 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с правителем РФ, в котором тот рассказал ему в том числе о якобы попытке Украины атаковать дронами его резиденцию.

В МИД Украины считают российские заявления о якобы украинской атаке на одну из резиденций хозяина Кремля Владимира Путина попыткой найти причину для отказа от мирных усилий.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские обвинения фейком.