Президент Молдовы: Россия срывает мирные переговоры лживыми заявлениями

Новости — Вторник, 30 декабря 2025, 21:06 — Кристина Бондарева

Президент Молдовы Мая Санду обвинила Россию в срыве мирных переговоров по Украине после того, как РФ выступила с обвинениями о якобы украинской атаке на одну из резиденций главы Кремля Владимира Путина.

Об этом Санду написала во вторник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Президент Молдовы подчеркнула, что Украина защищает себя и стремится к миру, добросовестно участвуя в мирном плане, разработанном при посредничестве США.

"Россия срывает мирные переговоры ложными заявлениями, бомбардируя гражданское население и оставляя его без электроэнергии и отопления. Это не поведение страны, которая стремится к миру", – заявила Мая Санду.

Вечером 29 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с правителем РФ, в котором тот рассказал ему в том числе о якобы попытке Украины атаковать дронами его резиденцию.

В МИД Украины считают российские заявления о якобы украинской атаке на одну из резиденций хозяина Кремля Владимира Путина попыткой найти причину для отказа от мирных усилий.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские обвинения фейком.

Молдова Мирный процесс США
