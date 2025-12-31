Бундесвер готує план дій через скандал у своєму елітному підрозділі

У Німеччині Бундесвер оголосив, що розробляє план дій для свого парашутно-десантного полку Fallschirmjägerregiment 26, дислокованого в Цвайбрюккені, після того як там виявили низку серйозних порушень службової дисципліни.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Представник Бундесверу розповів, що мета полягає в тому, щоб сприяти формуванню нової культури керівництва в полку і запобігти подібним порушенням у майбутньому, приділяючи особливу увагу питанням керівництва, освіти, профілактики та стійкості.

Тим часом стало відомо, троє солдатів були звільнені, 19 були відсторонені від служби. Загалом 55 осіб були піддані розслідуванню в останні тижні за підозрою в різних видах неправомірних дій.

Прокурори в Цвайбрюккені заявили, що ведуть розслідування щодо 19 членів полку за підозрою в злочинній діяльності.

Раніше стало відомо, що щонайменше 30 солдатів були залучені в більш ніж 200 випадках ультраправої або антисемітської поведінки.

Повідомляли також, що в казармах відбувались нацистські вітання і вечірка на нацистську тематику.

Крім того, фіксували випадки сексистських висловлювань і ексгібіціонізму щодо жінок-солдатів, а також про зловживання наркотиками.

Загалом полк налічує близько 1700 солдатів, дислокованих на базі недалеко від французького кордону і міста Страсбург.

Міністр оборони Борис Пісторіус різко засудив низку серйозних порушень службової дисципліни.

Нагадаємо, у німецькому Франкфурті 17 поліцейських під слідством через потенційне зловживання службовим становищем.

Наприкінці серпня стало відомо, що у Німеччині зафіксовано зростання випадків праворадикального екстремізму у Бундесвері.