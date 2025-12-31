Бундесвер готовит план действий из-за скандала в своем элитном подразделении

В Германии Бундесвер объявил, что разрабатывает план действий для своего парашютно-десантного полка Fallschirmjägerregiment 26, дислоцированного в Цвайбрюккене, после того как там выявили ряд серьезных нарушений служебной дисциплины.

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

Представитель Бундесвера рассказал, что цель состоит в том, чтобы способствовать формированию новой культуры руководства в полку и предотвратить подобные нарушения в будущем, уделяя особое внимание вопросам руководства, образования, профилактики и устойчивости.

Между тем стало известно, что трое солдат были уволены, 19 были отстранены от службы. Всего 55 человек были подвергнуты расследованию в последние недели по подозрению в различных видах неправомерных действий.

Прокуроры в Цвайбрюккене заявили, что ведут расследование в отношении 19 членов полка по подозрению в преступной деятельности.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 30 солдат были вовлечены в более чем 200 случаях ультраправого или антисемитского поведения.

Сообщалось также, что в казармах происходили нацистские приветствия и вечеринка на нацистскую тематику.

Кроме того, фиксировали случаи сексистских высказываний и эксгибиционизма в отношении женщин-солдат, а также злоупотребления наркотиками.

В целом полк насчитывает около 1700 солдат, дислоцированных на базе недалеко от французской границы и города Страсбург.

Министр обороны Борис Писториус резко осудил ряд серьезных нарушений служебной дисциплины.

Напомним, в немецком Франкфурте 17 полицейских находятся под следствием из-за потенциального злоупотребления служебным положением.

В конце августа стало известно, что в Германии зафиксирован рост случаев праворадикального экстремизма в Бундесвере.