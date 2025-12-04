Макрон считает сотрудничество с Китаем ключевым для прекращения войны РФ против Украины

В четверг, 4 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего китайского коллегу Си Цзиньпина приложить усилия для прекращения войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Эмманюэль Макрон находится в Китае с четвертым государственным визитом и призвал Си Цзиньпина приложить усилия для достижения мирного соглашения в Украине. Он считает способность Китая к сотрудничеству в этом вопросе "решающей".

"Мы должны продолжать мобилизоваться на поддержку мира и стабильности в мире. И от Украины до различных регионов мира, пострадавших от войны, наша способность работать вместе имеет решающее значение", – заявил Макрон после закрытой встречи и в преддверии более широких дискуссий.

"Мы знаем, что у нас есть много общих позиций, иногда у нас есть разногласия, но мы несем ответственность за их преодоление, за поиск механизмов сотрудничества и разрешения споров для эффективного многостороннего подхода, в который мы верим", – добавил французский лидер.

Со своей стороны, Си Цзиньпин заверил, что Китай намерен сотрудничать с Францией, чтобы "исключить любое вмешательство" и "сделать общее стратегическое партнерство между Китаем и Францией более стабильным".

Французский глава государства, прибывший в Китай в среду вечером, 3 декабря, в сопровождении 35 руководителей крупных компаний, должен был принять участие в подписании ряда контрактов.

Это четвертый государственный визит Макрона в Китай с момента его избрания президентом в 2017 году. Сам Си Цзиньпин был торжественно принят во Франции в 2024 году, и Елисейский дворец представляет время, которое Си Цзиньпин проведет с Макроном до пятницы, в том числе в частном порядке, как знак важности отношений.

Трехдневный визит Макрона проходит после поездки в Париж на этой неделе президента Владимира Зеленского.

Недавно также писали, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетит Китай в начале декабря после того, как недавно его поездка была отменена.