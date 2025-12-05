В Германии школьники вышли на протесты против реформы военной службы

В пятницу школьники по всей Германии пропустили уроки, чтобы выйти на улицы и выразить протест против реформы военной службы, которая пока не является обязательной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Протесты проходят в около 90 городах по всей Германии. По данным берлинской полиции, утром около 800 человек собрались на демонстрацию, а к концу дня в столице Германии ожидается несколько тысяч человек.

„Ausbildungsplätze statt Kriegseinsätze"

Schulstreik gegen Wehrpflicht im Berlin pic.twitter.com/cmgyXaepET – Raphaël Schmeller (@raph_schmeller) December 5, 2025

За протестом стоит инициатива Schulstreik gegen Wehrpflicht ("Школьная забастовка против призыва"). На сайте инициативы говорится: "Политики (и) Бундесвер ... спорят, как мы должны восстановить призыв. Но никто не разговаривает с нами. Никто не спрашивает нас, чего мы хотим".

Мартин, ученик средней школы из города из земли Бранденбург, был среди учеников, которые прогуляли школу, чтобы выразить свой протест.

"Зачем решать войны с помощью вооружения? Это просто повторение того, что произошло перед Первой и Второй мировыми войнами", – сказал 16-летний парень в интервью изданию в центре Берлина.

По его словам, он думал, как обойти призыв, например, обратившись к психологу или заявив о болезни. "Почему я должен делать то, что мне говорят старые люди? Я бы активно занимался тренировками, которые не помогут мне в жизни, кроме как научиться убивать людей", – заявил Мартин.

17-летний ученик средней школы Нильс утверждал, что он не имеет ничего против того, чтобы его сверстники вступали в вооруженные силы, но обязательный характер закона побудил его принять участие в демонстрации.

В четверг министр обороны Германии Борис Писториус обратился к школьникам в видеообращении в Instagram.

"Каждый может протестовать за и против всего. Свобода выражения взглядов – одно из главных достижений нашей демократии. Весь наш образ жизни – это дар, но дар, который мы должны защищать каждый день. Если вы хотите жить так же и в будущем, то вы должны быть готовы за это бороться", – отметил Писториус.

"Ни демократия, ни государство не могут защитить себя сами. Это должны делать люди, так же как они делали это в прошлом", – добавил министр.

В пятницу немецкий парламент одобрил законодательное изменение, которое обязывает всех 18-летних мужчин заполнять анкету о своей физической подготовке и готовности служить в армии. Для женщин анкета будет оставаться добровольной.

В рамках реформы коалиция также согласилась восстановить обязательные медицинские осмотры для мужчин, рожденных с 2008 года.

Если армия не достигнет своих целей по набору добровольцев, часть тех, кто прошел обследование, может быть призвана после отдельного голосования в Бундестаге.

Партии правящей коалиции достигли компромисса по новой модели военной службы в ноябре.

Депутаты блока ХДС/ХСС критиковали законопроект за то, что в нем не указано, при каких обстоятельствах добровольная служба может перейти в обязательную систему. В связи с этим принятие законопроекта в Бундестаге затягивалось.